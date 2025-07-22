Monali Thakur ने सिंगिंग के बाद डांस से जीता दिल, भरतनाट्यम दिखाकर किया इंप्रेस
Pratibha Gaur
| Jul 22, 2025
अपनी सुरीली आवाज और अंदाज से लोगों के दिलों को जीतने वाली मोनाली ठाकुर एक बेहतरीन डांसर भी हैं.
हाल ही में अपने यूएस टूर के दौरान भी उन्होंने दर्शकों को अपना दीवाना बना लिया.
मोनाली ने 90 के दशक की सुनहरी नगमों पर बहतरीन डांस किया. उनकी परफॉर्मेंस को देखकर हर कोई हैरान रह गया.
आपको जानकर हैरानी होगी कि मोनाली ठाकुर एक ट्रेंड भरतनाट्यम डांसर हैं.
मोनाली को उनकी बेहतरीन गायिकी के लिए कई अवॉर्ड मिल चुके हैं.
उन्हें 'मोह मोह के धागे' गाने के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का नेशनल अवॉर्ड मिलकर मिला था.
इसके अलावा उन्होंने 'सवार लूं', 'छम छम', 'बद्री की दुल्हनिया' जैसे कई शानदार गाने भी गाए हैं.
बता दें कि मोनाली ठाकुर एक बेहतरीन प्लेबैक सिंगर हैं, जिन्होंने कई भाषाओं में गाने गाए हैं.
उन्होंने हिंदी, बंगाली, तमिल और कन्नड़ समेत कई भाषाओं में ढेर सारे गाने गाए हैं.
