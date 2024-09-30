बॅालीवुड सिंगर शान मुखर्जी के बर्थडे पर सुनिए ये 10 रोमांटिक गानें

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Sep 30, 2024

शान ने फिल्म 'फना' के सॅान्ग 'चांद सिफारिश' से लोगों को अपनी सिंगिंग का दिवाना बना दिया था.

सॅान्ग 'हे शोना' शान मुखर्जी का सबसे ज्यादा सुने जाने वाले गानों में से एक है.

शान का सुपरहिट सॅान्ग 'आओ मीलों चलें' यंग ऑडियंस का फेवरेट बन गया था.

शान मुखर्जी की सुरीली आवाज ने सॅान्ग 'जबसे तेरे नैना' को रातों रात हिट कर दिया था.

शान का सॅान्ग 'लड़की क्यों' अभी तक लोगों की जुबां पर बना हुआ है.

फिल्म 'पीके' का रोमांटिक गाना 'चार कदम' भी म्यूजिक चार्ट पर नंबर वन पर था.

शान और ए आर रहमान के सॅान्ग 'ओ हमदम' को लोगों ने काफी एंजॉय किया था.

शान मुखर्जी की एल्बम 'तन्हा दिल' को भी लोगों ने खूब पंसद किया था.

फिल्म '3 इडियट्स' का सेड सॅान्ग 'बहती हवा सा' भी काफी लोगों ने पंसद किया था.

