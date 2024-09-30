बॅालीवुड सिंगर शान मुखर्जी के बर्थडे पर सुनिए ये 10 रोमांटिक गानें
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 30, 2024
शान ने फिल्म 'फना' के सॅान्ग 'चांद सिफारिश' से लोगों को अपनी सिंगिंग का दिवाना बना दिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
सॅान्ग 'हे शोना' शान मुखर्जी का सबसे ज्यादा सुने जाने वाले गानों में से एक है.
Source:
Bollywoodlife.com
शान का सुपरहिट सॅान्ग 'आओ मीलों चलें' यंग ऑडियंस का फेवरेट बन गया था.
Source:
Bollywoodlife.com
शान मुखर्जी की सुरीली आवाज ने सॅान्ग 'जबसे तेरे नैना' को रातों रात हिट कर दिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
शान का सॅान्ग 'लड़की क्यों' अभी तक लोगों की जुबां पर बना हुआ है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'पीके' का रोमांटिक गाना 'चार कदम' भी म्यूजिक चार्ट पर नंबर वन पर था.
Source:
Bollywoodlife.com
शान और ए आर रहमान के सॅान्ग 'ओ हमदम' को लोगों ने काफी एंजॉय किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
शान मुखर्जी की एल्बम 'तन्हा दिल' को भी लोगों ने खूब पंसद किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म '3 इडियट्स' का सेड सॅान्ग 'बहती हवा सा' भी काफी लोगों ने पंसद किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: आपने देखीं इन सेलिब्रिटीज की बचपन की फोटोज? एक तो मोदी सरकार में मंत्री रह चुकी हैं
अगली वेब स्टोरी देखें.