बच्चों को पढ़ाते थे ट्यूशन, फिर 11 भाषाओं में गाए गाने, जानिए कौन है ये मशहूर सिंगर
Ankita Kumari
| Sep 30, 2024
बॅालीवुड के पॉपुलर सिंगर शान मुखर्जी का आज 52वां बर्थडे है.
शान ने अपने गानों से सबकों अपना दीवाना बना लिया है.
13 साल की उम्र में ही शान ने अपने थे पिता को खो दिया था.
शान के पिता की मृत्यु के बाद सारी जिम्मेदारियां उन पर आ गईं.
पैसे कमाने के लिए शान ने एक बुटीक में सेल्समैन का काम किया.
घर चलने के लिए शान ने बच्चों को पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू किया.
17 साल की उम्र में शान ने फिल्मों में अपना पहला गाना गाया था.
शान ने बॉलीवुड इंडस्ट्री की कई हिट फिल्मों को अपनी आवाज दी है.
बता दें, शान अब तक 11 भाषाओं के गानों को अपनी आवाज दे चुके हैं.
