सपनों की दुल्हन संग सिंगर Vilen ने रचाया ब्याह, पिंक लहंगे में परी सी दिखीं दुल्हनिया
Masummba Chaurasia
| Mar 18, 2025
सिंगर Vilen ने अपनी सपनों की राजकुमारी संग शादी रचा ली है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहीं हैं.
सिंगर Vilen (विपुल धनाकर) ने कुछ खूबसूरत और ड्रीमी तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट कीं, जिससे उनके फैंस सरप्राइज हो गए.
सिंगर ने शाही अंदाज में मंडप में एंट्री ली. सफेद शेरवानी जिस पर सिल्वर और सफेद धागों से बारीक एम्ब्रॉयडरी की गई थी उसमें वो राजकुमार लग रहे थे.
मोती और कुंदन जड़ी पगड़ी उनके लुक में चार चांद लगा रही थी. वेल-ग्रूम्ड दाढ़ी और हेयरस्टाइल ने उनकी पर्सनैलिटी को और भी क्लासी बना दिया.
दुल्हन दिव्या का रॉयल ब्राइडल लुक दिखा, वो पेस्टल पिंक लहंगे में किसी परी से कम नहीं लग रही थीं. उनके लहंगे पर बारीक कढ़ाई और खूबसूरत एम्बेलिशमेंट्स थे, जिससे उनका लुक शाही लग रहा था.
दिव्या ने अपनी ब्राइडल लुक को डायमंड नेकलेस, मैचिंग इयररिंग्स, मांग टीका और लाल चूड़े से ग्रेसफुली कंप्लीट किया हुआ था.
बता दें, Vilen अपने इमोशनल और डीप लिरिक्स के लिए जाने जाते हैं, उनके गाने 'Ek Raat' , 'Chidiya' और 'Bada Soch' सुपरहिट रह चुके हैं.
