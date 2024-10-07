टीवी के इन सितारों के दम पर 'सिंघम अगेन' को ब्लॉकबस्टर बनाएंगे रोहित शेट्टी

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Oct 07, 2024

टीवी के कई सितारे ऐसे हैं जो कि सिंघम अगेन में धमाल मचाने वाले हैं.

Source: Instagram

श्वेता तिवारी सिंघम अगेन में कॉप का रोल निभाने वाली हैं.

Source: Instagram

खतरों के खिलाड़ी के बाद रोहित शेट्टी ने श्वेता तिवारी को अपनी फिल्म में काम करने का ऑफर दिया था.

Source: Instagram

सीआईडी स्टार दयानंद शेट्टी भी सिंघम अगेन में ताबड़तोड़ एक्शन करने वाले हैं.

Source: Instagram

एक सीन में करीना दया को दरवाजा तोड़ने के लिए कहती नजर आऐ रही हैं.

Source: Instagram

रवि किशन भी सिंघम अगेन में एक अहम किरदार निभाएंगे.

Source: Instagram

आशुतोष राणा को भी आशुतोष राणा में काम करने का मौका मिला है.

Source: Instagram

मेकर्स ने आशुतोष राणा के किरदार से पर्दा नहीं हटाया है.

Source: Instagram

Source: Bollywoodlife.com

