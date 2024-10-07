टीवी के इन सितारों के दम पर 'सिंघम अगेन' को ब्लॉकबस्टर बनाएंगे रोहित शेट्टी
टीवी के कई सितारे ऐसे हैं जो कि सिंघम अगेन में धमाल मचाने वाले हैं.
श्वेता तिवारी सिंघम अगेन में कॉप का रोल निभाने वाली हैं.
खतरों के खिलाड़ी के बाद रोहित शेट्टी ने श्वेता तिवारी को अपनी फिल्म में काम करने का ऑफर दिया था.
सीआईडी स्टार दयानंद शेट्टी भी सिंघम अगेन में ताबड़तोड़ एक्शन करने वाले हैं.
एक सीन में करीना दया को दरवाजा तोड़ने के लिए कहती नजर आऐ रही हैं.
रवि किशन भी सिंघम अगेन में एक अहम किरदार निभाएंगे.
आशुतोष राणा को भी आशुतोष राणा में काम करने का मौका मिला है.
मेकर्स ने आशुतोष राणा के किरदार से पर्दा नहीं हटाया है.
