अक्षय के सुबह जल्दी उठने पर अजय ने लिए मजे, कहा- 'वो तो पहले...'
Shashikant Mishra
| Nov 09, 2024
अजय देवगन की फिल्म 'सिंघम अगेन' सिनमाघरों में लगी है और लोगों को एंटरटेन कर रही है.
अजय देवगन की फिल्म 'सिंघम अगेन' में अक्षय कुमार कैमियो करते नजर आ रहे हैं.
अजय ने हाल ही में इंटरव्यू के दौरान अक्षय के बारे में ऐसी बात कही कि आपकी हंसी नहीं रुकेगी.
अजय से 'बॉलीवुड हंगामा' के साथ इंटरव्यू में पूछा गया कि वह अक्षय के बारे में ऐसी बात बताएं जो लोगों को लोगों को ना पता हो.
अजय ने कहा, 'मुझे लगता है कि सबको उनके बारे में पता है. इसके बाद उन्होंने कहा कि वो सुबह 4 बजे उठते हैं, ये तो आपको पता ही होगा.'
अजय देवगन ने मस्ती करते हुए आगे कहा, 'आप लोगों को पता है कि वो पहले दूधवाला था. आप उनसे अगली बार पूछ सकते हैं.'
अक्षय कुमार अपने कई इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि वह प्रॉपर फिटनेस रूटीन को फॉलो करते हैं. वह जल्दी सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं.
अजय देवगन और अक्षय कुमार के बीच काफी अच्छी दोस्ती है. दोनों स्टार्स ने साथ में कई फिल्में की हैं.
