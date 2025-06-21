आमिर खान ने 37 साल के करियर में की 34 फिल्में, इतनी हुईं फ्लॉप
Shashikant Mishra
| Jun 21, 2025
बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर आमिर खान इन दिनों फिल्म 'सितारे जमीन पर' में नजर आ रहे हैं.
'सितारे जमीन पर' आमिर खान के करियर की 34वीं फिल्म है. उनकी इस फिल्म को ठीक रिस्पॉन्स मिल रहा है.
आमिर खान ने साल 1988 में फिल्म 'कयामत से कयामत तक' से डेब्यू किया था. ये फिल्म हिट रही थी.
आमिर खान ने डेब्यू के बाद अपने करियर में भले ही कम फिल्में की हैं लेकिन उन्होंने अधिकतर हिट फिल्में दी हैं.
आमिर खान की फिल्में ना सिर्फ इंडिया में बल्कि विदेश में भी काफी ज्यादा पसंद की जाती हैं.
आमिर खान ने अपने 37 साल के करियर में 34 फिल्में की हैं. जिसमें से उनकी सिर्फ 8 फिल्में फ्लॉप रही हैं.
आमिर खान के फिल्मी करियर ग्राफ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह कितने सफल रहे हैं.
