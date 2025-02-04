बिना गलती के अक्षय कुमार के इस कोस्टार को मांगनी पड़ गई माफी, जानिए क्या है पूरा माजरा?
स्काई फोर्स स्टार वीर पहारिया लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. हाल ही में अपने बैकग्राउंड की वजह से लोगों ने वीर पहारिया को ट्रोल कर दिया था. इसी बीच वीर पहारिया को जमाने के सामने माफी मांगनी पड़ गई है. चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है.
हाल ही में जानेमाने कॉमेडियन प्रणीत ने वीर पहारिया को लेकर जोक मारा था. वीर पहारिया का मजाक उड़ाना उनको काफी भारी पड़ गया है. वीर पहारिया के कुछ फैंस ने मिलकर प्रणीत की पिटाई कर दी.
जल्द ही ये खबर आग की तरह सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई. जैसे ही वीर पहारिया को ये बात पता चली वैसे ही उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर दिया.
अपने ट्वीट में वीर पहारिया ने अपने फैंस से माफी मांगी है. वीर पहारिया ने दावा किया है कि उनको प्रणीत के साथ हुई बद्सलूकी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है.
वीर पहारिया ने लिखा, प्रणीत के साथ जो भी हुआ उसके बारे में जानकर मुझे शॉक लगा है. अब मुझे दुख हो रहा है. मैं यहां पर एक बात क्लीयर करना चाहता हूं कि इस घटना से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है.
वीर पहारिया ने आगे लिखा, फिर भी मैं सबसे माफी मांगना चाहता हूं. मैं किसी भी तरह के वॉयलेंस को बढ़ावा नहीं दे सकता. मैं उन लोगों में से एक हूं जो कि ट्रोलिंग को इतना सीरियसली नहीं लेता. मैं तो खुद लोगों के कमेंट्स पर हंसता हूं.
वीर पहारिया ने लिखा, मैंने हमेशा अपने क्रिटिक्स को सपोर्ट किया है. हर किसी को अपना काम करने की पूरी आजादी है. मैं प्रणीत और उनके फैंस से हात जोड़कर माफी मांगना चाहता हूं. ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए.
