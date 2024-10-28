तो इस वजह से तृप्ति डिमरी नहीं कर पाईं 'विक्की विद्या का वो वाला वीडियो' में अच्छा परफॉर्म
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 28, 2024
राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी की हाल ही में फिल्म 'विक्की विद्या का वो वाला वीडियो' रिलीज हुई थी.
तृप्ति डिमरी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया की इस फिल्म को करते समय वो बहुत नर्वस थीं
तृप्ति डिमरी ने कहा मैं सेट पर कभी-कभी घबरा जाती थी. जिसका असर मेरी परफॉर्मेंस पर पड़ता था.
मगर उनके को-एक्टर राजकुमार राव ने उन्हें संभाला और उन्हें कुछ टिप्स भी दिए.
राजकुमार राव ने मुझे कई बार अलग-अलग सुझाव दे कर कहा कि आप इस तरह से इसको ट्राई क्यों नहीं करती.
राजकुमार मुझे ऐसी टिप्स देते थे. जिससे मेरी परफॉर्मेंस के साथ- साथ सीन भी देखने में अच्छा लगे.
तृप्ति ने कहा सच में ऐसे को-एक्टर्स का होना बहुत जरूरी है. जो आपके लिए चीजे आसान कर सके.
तृप्ति ने राजकुमार राव की कॉमिक टाइमिंग की तारीफ करते हुए बताया कि वो कैसे अपने डायलॉग्स के साथ प्ले करते हैं.
तृप्ति ने कहा उन्होंने राजकुमार से बहुत कुछ सीखा है.वो सेट पर उस दिन भी रहते थे जब उनका कोई सीन ही नहीं होता था.
तृप्ति डिमरी इससे पहले रणबीर कपूर के साथ फिल्म 'एनिमल' में दिखी थीं. उस फिल्म से वो फैंस की फेवरेट बन गई थी.
