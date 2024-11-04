इस जगह सात फेरे लेंगे शोभिता-नागा, कपल की वेडिंग डेट आई सामने
Shashikant Mishra
| Nov 04, 2024
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के स्टार्स नागा चैतन्य और शोभिता धुलिपाला सगाई कर चुके हैं.
नागा चैतन्य और शोभिता धुलिपाला की शादी का फैंस को बेसब्री से इंतजार है.
इस कपल की शादी को लेकर अपडेट आया है, जिससे सुनकर फैंस खुश होने वाले हैं.
बताया जा रहा है कि नागा चैतन्य और शोभिता धुलिपाला हैदराबाद में रॉयल वेडिंग करने वाले हैं.
नागा चैतन्य और शोभिता धुलिपाला हैदराबाद में 4 दिसंबर को सात फेरे लेने वाले हैं.
रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि कपल की शादी की रस्में नागार्जुन के अन्नपूर्णा स्टूडियो में होंगी.
नागा चैतन्य और शोभिता धुलिपाला की शादी में तमाम बड़ी हस्तियां शामिल होंगी.
