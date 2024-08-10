सगाई में खिलखिलाकर हंसते दिखे शोभिता और नागा, एक्ट्रेस ने शेयर किए फोटोज
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 10, 2024
शोभिता धुलिपाला और नागा चैतन्य ने सगाई कर ली है।
Source:
Bollywoodlife.com
इस बात की जानकारी खुद पिता नागार्जुन ने दी फोटोज शेयर करके दी थी।
Source:
Bollywoodlife.com
अब सगाई के बाद शोभिता ने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
इन फोटोज को शेयर करते हुए शोभिता ने चैतन्य पर प्यार लुटाया है।
Source:
Bollywoodlife.com
इस तस्वीर में शोभिता और नागा चैतन्य झूला झूलते नजर आ रहे हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
इस तस्वीर में शोभिता और चैतन्य खिलखिलाकर हंसते नजर आ रहे हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
रिपोर्ट्स की मानें तो सामंथा से तलाक के बाद ना चैतन्य शोभिता के प्यार में पड़े थे।
Source:
Bollywoodlife.com
यह दोनों वेकेशन पर भी एक-साथ नजर आए थे।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'खतरों के खिलाड़ी 14' कंटेस्टेंट्स की सालाना कमाई
अगली वेब स्टोरी देखें.