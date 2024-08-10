सगाई में खिलखिलाकर हंसते दिखे शोभिता और नागा, एक्ट्रेस ने शेयर किए फोटोज

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Aug 10, 2024

शोभिता धुलिपाला और नागा चैतन्य ने सगाई कर ली है।

इस बात की जानकारी खुद पिता नागार्जुन ने दी फोटोज शेयर करके दी थी।

अब सगाई के बाद शोभिता ने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं।

इन फोटोज को शेयर करते हुए शोभिता ने चैतन्य पर प्यार लुटाया है।

इस तस्वीर में शोभिता और नागा चैतन्य झूला झूलते नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में शोभिता और चैतन्य खिलखिलाकर हंसते नजर आ रहे हैं।

रिपोर्ट्स की मानें तो सामंथा से तलाक के बाद ना चैतन्य शोभिता के प्यार में पड़े थे।

यह दोनों वेकेशन पर भी एक-साथ नजर आए थे।

