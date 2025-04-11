बोल्ड अंदाज के लिए पॉपुलर सोफिया अंसारी सूट में लगती हैं कमाल
Shashikant Mishra
| Apr 11, 2025
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सोफिया अंसारी आए दिन अपनी फोटोज शेयर करती रहती हैं.
सोफिया अंसारी की तस्वीरों में उनका बोल्ड अंदाज देखने को मिलता है.
सोफिया अंसारी बोल्डनेस को लेकर ट्रोल होती हैं लेकिन उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता है.
सोफिया अंसारी सलवार सूट में भी अपनी तस्वीरें क्लिक करवाती हैं.
सोफिया अंसारी सलवार सूट में कमाल लगती हैं और फैंस उनकी जमकर तारीफ करते हैं.
सोफिया अंसारी की सलवार सूट वाली तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं.
सोफिया अंसारी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 14 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स हैं.
