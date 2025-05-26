इस शख्स के कपड़े पहन मालदीव में पति का बर्थडे मनाने गईं सोहा
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| May 26, 2025
बॉलीवुड एक्टर कुणाल खेमू ने हाल ही में अपना 42 वां जन्मदिन मनाया है. इस खास मौके पर उनकी फैमिली मौजूद रही.
कुणाल खेमू अपनी पत्नी सोहा अली खान और बेटी के साथ मालदीव गए थे. यहां पर उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट किया है.
सोहा अली खान ने पति कुणाल खेमू के बर्थडे सेलिब्रेशन की फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.
कुणाल खेमू की फैमिली की तस्वीरें देखकर पता चल रहा है कि सभी ने जमकर मस्ती की है.
सोहा अली खान ने तस्वीरों के साथ लिखा है, 'पोस्ट करने में देर हो सकती है लेकिन सेलिब्रेशन में कभी देरी नहीं हो सकती है. क्योंकि हम उस पल को जीने में बहुत बिजी थे.'
सोहा अली खान की पोस्ट पर उनकी बहन सबा पटौदी ने काफी दिलचस्प कमेंट कर लोगों का ध्यान खींचा है.
सबा पटौदी ने लिखा है, 'मुझे खुशी है कि तुमने मेरे कपड़े पहने हैं.' इसके साथ ही हंसने वाला इमोजी बनाया है.
