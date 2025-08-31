ग्रीन ड्रेस में सोहा अली खान ने ढाया कयामत, दिलकश अदाएं देख फैंस हुए फिदा

वहीं अगर वर्कफ्रंट की बात करें तो हाल ही में वह हॉरर-थ्रिलर फिल्म 'छोरी 2' में नजर आई थीं, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था. Source: Bollywoodlife.com