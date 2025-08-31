ग्रीन ड्रेस में सोहा अली खान ने ढाया कयामत, दिलकश अदाएं देख फैंस हुए फिदा
Sadhna Mishra
| Aug 30, 2025
सोहा अली खान ने इंस्टाग्राम पर अपनी लेटेस्ट फोटोज शेयर की हैं, जिसमें वह ग्रीन कलर के आउटफिट में नजर आ रही हैं.
इन तस्वीरों में सोहा का सादगीभरा अंदाज फैंस का दिल जीत रहा है और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
सोहा अली खान ने बॉलीवुड में फिल्म 'दिल मांगे मोर' से डेब्यू किया था.
अपने एलिगेंट और सिंपल लुक के लिए फेमस सोहा अक्सर इंस्टाग्राम पर स्टाइलिश फोटोज शेयर करती रहती हैं.
वहीं अगर वर्कफ्रंट की बात करें तो हाल ही में वह हॉरर-थ्रिलर फिल्म 'छोरी 2' में नजर आई थीं, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था.
'छोरी 2' अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है और इसमें सोहा की परफॉर्मेंस को पॉजिटिव रिएक्शन मिले.
