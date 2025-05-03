एक्ट्रेस ने दिखाया डरावना अंदाज, तस्वीरें सामने आते ही उड़ जाएंगे होश
Shashikant Mishra
| May 03, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस सोहा अली खान ने फिल्म 'छोरी 2' से कमबैक किया है. इसमें उन्होंने दासी मां का रोल किया है.
फिल्म 'छोरी 2' में सोहा अली खान की जबरदस्त एक्टिंग की तारीफ हो रही है. इस फिल्म में वह एक रहस्यमयी औरत का किरदार निभा रही हैं.
सोहा अली खान ने फिल्म के सेट से कुछ बीटीएस तस्वीरें शेयर की हैं. इनमें उनका डरावना अंदाज देखकर आप डर जाएंगे.
सोहा अली खान ने जो तस्वीरें शेयर की हैं, उन्हें देखकर आप एक्ट्रेस का पहचान नहीं पाएंगे. वह चुडैल के अंदाज में नजर आ रही हैं.
सोहा अली खान की तस्वीरों पर लोग कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, 'मैं तो डर गया.' एक यूजर ने लिखा है, 'इतना डरावना.'
सोहा अली खान के डरावने ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर उनके तमाम चाहने वाले फैंस हैरान रह गए हैं.
सोहा अली खान पिछली बार साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म 'साहेब बीवी और गैंगस्टर 3' में नजर आई थीं.
