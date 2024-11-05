सलमान के वन नाइट स्टैंड से परेशान हो गई थीं सोमी, इस वजह से किया डिच

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Nov 05, 2024

सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली ने हाल ही में एक्टर को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया.

सोमी अली ने बताया कि आखिर उन्होंने सलमान खान से ब्रेकअप क्यों किया?

सोमी ने कहा कि महिलाएं सलमान खान के साथ केवल 7 साल तक रहती है.

इसके बाद लड़कियों को जैसे ही सलमान की सच्चाई पती लगती है वह उनसे ब्रेकअप कर लेती हैं.

सोमी ने ये भी कहा कि सलमान कभी ब्रेकअप नहीं करते बल्कि हमेशा लड़कियां करती हैं.

हालांकि सोमी ने बताया कि वह सलमान के वन नाइट स्टैंड से परेशान हो गई थीं.

सोमी ने बताया कि इसी वजह से उन्होंने सलमान खान से ब्रेकअप कर लिया.

सोमी ने ये भी कहा कि वह फिजिकली और वर्बली अब्यूज से तंग आ गई थीं.

इसकी वजह से उन्होंने सलमान खान को छोड़ दिया और अपनी पढ़ाई पूरी की.

