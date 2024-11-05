सलमान के वन नाइट स्टैंड से परेशान हो गई थीं सोमी, इस वजह से किया डिच
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 05, 2024
सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली ने हाल ही में एक्टर को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया.
Source:
Bollywoodlife.com
सोमी अली ने बताया कि आखिर उन्होंने सलमान खान से ब्रेकअप क्यों किया?
Source:
Bollywoodlife.com
सोमी ने कहा कि महिलाएं सलमान खान के साथ केवल 7 साल तक रहती है.
Source:
Bollywoodlife.com
इसके बाद लड़कियों को जैसे ही सलमान की सच्चाई पती लगती है वह उनसे ब्रेकअप कर लेती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सोमी ने ये भी कहा कि सलमान कभी ब्रेकअप नहीं करते बल्कि हमेशा लड़कियां करती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हालांकि सोमी ने बताया कि वह सलमान के वन नाइट स्टैंड से परेशान हो गई थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
सोमी ने बताया कि इसी वजह से उन्होंने सलमान खान से ब्रेकअप कर लिया.
Source:
Bollywoodlife.com
सोमी ने ये भी कहा कि वह फिजिकली और वर्बली अब्यूज से तंग आ गई थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
इसकी वजह से उन्होंने सलमान खान को छोड़ दिया और अपनी पढ़ाई पूरी की.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: विंटर सीजन में भी चमकेगी चांद-सी त्वचा, ड्राई स्किन के लिए फॉलो करें ये 8 कोरियन टिप्स
अगली वेब स्टोरी देखें.