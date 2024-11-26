इटली में Zaheer Iqbal संग रोमांटिक हुईं Sonakshi Sinha, सरेआम पति को किया किस

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Nov 26, 2024

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने जून, 2024 में शादी की थी. ये कपल काफी समय से एक-दूसरे को डेट कर रहा था.

सोनाक्षी और जहीर अपने मैरिड लाइफ को एंजॉय कर रहा है. इसका नजारा फोटोज में साफ तौर पर दिखाई देता है.

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी को 5 महीने पूरे हो गए हैं. ये दोनों इस समय इटली में हैं.

सोनाक्षी और जहीर ने इटली में अपने वेकेशन की फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.

सोनाक्षी सिन्हा ने अपने पति पर प्यार लुटाया है. एक्ट्रेस ने जहीर इकबाल को सरेआम किस किया.

सोनाक्षी सिन्हा ने इटली में जमकर मस्ती की. उनकी तस्वीरें इस बात का सबूत हैं.

सोनाक्षी सिन्हा ने इटली में अलग-अलग पोज देते हुए कई तस्वीरें क्लिक करवाई हैं.

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी में करीबी लोग ही मौजूद रहे थे.

