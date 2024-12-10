Sonakshi Sinha ने पति Zaheer Iqbal को किया बर्थडे विश, एक्ट्रेस ने कुछ यूं लुटाया प्यार
Shashikant Mishra
| Dec 10, 2024
एक्टर जहीर इकबाल 10 दिसंबर को 36 साल के हो गए हैं.
जहीर इकबाल को उनकी पत्नी सोनाक्षी सिन्हा ने बर्थडे विश किया है.
सोनाक्षी सिन्हा ने पति को किस करते हुए प्यार बर्थडे पोस्ट लिखा है.
सोनाक्षी सिन्हा ने लिखा है, 'तुम्हारी मां के बाद मैं तुम्हारे पैदा होने से सबसे ज्यादा खुश हूं.'
'इससे भी ज्यादा खुशी इस बात की है कि मैंने तुमसे शादी की. बेस्ट बॉय को हैप्पी बर्थडे. आई लव यू.'
सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने इस साल जून में शादी की थी.
सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल एक-दूसरे को कई साल से डेट कर रहे थे.
ये कपल शादी के बाद अक्सर रोमांटिक फोटोज शेयर करता रहता है.
