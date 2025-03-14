माथे पर बिंदी, गालों पर गुलाल और... शादी के बाद सोनाक्षी सिन्हा ने अकेले मनाई होली
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 14, 2025
आम लोगों के साथ-साथ बॉलीवुड के सितारे भी होली के रंग में रंग गए हैं और अपनी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं.
इसी कड़ी में एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने भी अपनी कुछ होली की तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह रंगों में डूबी नजर आ रही हैं.
बता दें कि सोनाक्षी की यह शादी के बाद पहली होली है, लेकिन एक्ट्रेस ने इस त्योहार को अकेले ही मनाया है.
सोनाक्षी ने एक साथ कई तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह रंगों से सनी बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं.
माथे पर बिंदी, गालों पर गुलाल और चेहरे पर मुस्कान के साथ एक्ट्रेस व्हाइट कलर के आउटफिट में नजर आ रही हैं.
लेकिन इन फोटोज में अगर किसी की कमी नजर आई तो वह है सोनाक्षी के पति जहीर इकबाल की.
दरअसल, एक्ट्रेस ने इन फोटोज को अपने फिल्म 'जटाधारा' के शूटिंग सेट से शेयर की है, इसलिए इसमें वह अकेले नजर आ रही हैं.
सोनाक्षी सिन्हा ने 23 जून 2024 को जहीर इकबाल से शादी की थी. ये दोनों अक्सर ही किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहते हैं.
