'अभी मैंने दूसरा बच्चा डिलीवर किया', सोनाक्षी सिन्हा ने शादी के 6 महीने बाद क्यों कही ये बात?
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 12, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी ने इंडस्ट्री में काफी अच्छी पहचान बनाई है. हालांकि, शादी करने के बाद वो पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं.
सोनाक्षी सिन्हा ने जून, 2024 में अपने बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल संग शादी की थी. उनकी शादी लगातार चर्चा में बनी हुई है.
इसी बीच सोनाक्षी सिन्हा का लेटेस्ट पोस्ट लोगों का ध्यान खींच रहा है. दरअसल, उन्होंने पोस्ट में लिखा है, 'अभी अभी मैंने दूसरा बच्चा डिलीवर किया'.
सोनाक्षी सिन्हा का सोशल मीडिया पोस्ट देखते ही उनके फैंस हैरान रह गए. हालाकि, बताते चलें कि उनका ये प्रमोशनल पोस्ट है.
सोनाक्षी सिन्हा अपने लेटेस्ट पोस्ट में पोस्टपार्टम केयर ब्रांड का प्रमोशन करते नजर आ रही हैं. इसके अलावा उन्होंने मदरहुड के बारे में भी बात की है.
सोनाक्षी सिन्हा ने अपने पिता शत्रुघ्न सिन्हा की तरह एक्टिंग करियर चुना था. उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया है.
सोनाक्षी सिन्हा के वर्क फ्रंट की बात करें तो उनके पाइपलाइन में कई प्रोजेक्ट हैं. फैंस उन्हें देखने के लिए बेसब्र हो रहे हैं.
