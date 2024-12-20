समंदर के बीच Sonakshi Sinha ने पति Zaheer Iqbal संग दिए सिजलिंग पोज
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 20, 2024
बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने अक्सर अपने एक्टर पति जहीर इकबाल के साथ की फोटोज शेयर करती रहती हैं.


सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल एक बार फिर एक-दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताते नजर आए.


सोनाक्षी सिन्हा ने पति के साथ की सिजलिंग फोटोज अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर की हैं.


सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल समंदर के बीच नजर आ रहे हैं. दोनों काफी खुश लग रहे हैं.


इस कपल की प्यारी तस्वीरें उनके तमाम चाहने वाले फैंस खूब पसंद कर रहे हैं.


सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने जून, 2023 में शादी की थी.


सोनाक्षी और जहीर की शादी में फैमिली मेंबर्स और करीबी लोग शामिल हुए थे.


सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने शादी से पहले कई साल तक एक-दूसरे को डेट किया था.


