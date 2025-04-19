कुश सिन्हा की फिल्म में दिखेंगी सोनाक्षी, बहन की शादी से नाराज भाई की हो गई सुलह?
Shashikant Mishra
| Apr 19, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी ने साल 2024 में अपने बॉयफ्रेंड और एक्टर जहीर इकबाल के साथ शादी कर ली थी. दोनों ने फैमिली की मौजूदगी में कोर्ट मैरिज की थी.
सोनाक्षी सिन्हा की शादी में उनके दोनों भाई लव सिन्हा और कुश सिन्हा नजर नहीं आए थे. बताया जा रहा था कि वो दोनों अपनी बहन के रिश्ते से खुश नहीं थे.
सोनाक्षी सिन्हा की नई मूवी की रिलीज डेट आने के बाद से लग रहा है कि उनकी भाइयों से सुलह हो गई है. आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है.
सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी नई फिल्म 'निकिता रॉय' का पोस्टर शेयर किया है. इसके साथ बताया है कि ये 30 मई को रिलीज होने वाली है.
सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म 'निकिता रॉय' के डायरेक्शन की जिम्मेदारी उनके भाई कुश सिन्हा के पास है. सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी पोस्ट में भाई कुश सिन्हा को टैग किया है.
कुश सिन्हा के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'निकिता रॉय' में सोनाक्षी सिन्हा के अलावा अर्जुन रामपाल, परेश रावल और सुहेल नायर नजर आएंगे.
फिल्म 'निकिता रॉय' कुश सिन्हा की बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म है. उन्होंने 'बेशर्म' में असिस्टेंट डायरेक्टर और 'दबंग' में कैमरा डिपार्टमेंट में काम किया था.
