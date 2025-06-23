सोनाक्षी सिन्हा-जहीर इकबाल की बेपनाह मोहब्बत की गवाही दे रहीं ये फोटोज

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jun 23, 2025

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल 23 जून को अपनी शादी की पहली सालगिरह मना रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इस खास मौके पर कपल के तमाम चाहने वाले फैंस वेडिंग एनिवर्सरी पर विश कर रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी पर दोनों की प्यारी तस्वीरें दिखाते है.

Source: Bollywoodlife.com

सोनाक्षी और जहीर की इन तस्वीरों को देखकर उनकी बेपनाह मोहब्बत का अंदाज लग जाएगा.

Source: Bollywoodlife.com

ये कपल अक्सर वेकेशन पर जाता है और रोमांटिक पोज देने का एक भी मौका नहीं छोड़ता है.

Source: Bollywoodlife.com

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की प्यारी फोटोज अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

बताते चलें कि सोनाक्षी और जहीर ने 8 साल डेट तक करने के बाद साल 2024 में शादी की थी.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: लाल ड्रेस में सारा अली खान ने दिखाईं दिलकश अदाएं, लिखा ऐसा कैप्शन कि तस्वीरें हो गईं वायरल

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.