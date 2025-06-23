सोनाक्षी सिन्हा-जहीर इकबाल की बेपनाह मोहब्बत की गवाही दे रहीं ये फोटोज
Shashikant Mishra
| Jun 23, 2025
सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल 23 जून को अपनी शादी की पहली सालगिरह मना रहे हैं.
इस खास मौके पर कपल के तमाम चाहने वाले फैंस वेडिंग एनिवर्सरी पर विश कर रहे हैं.
सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी पर दोनों की प्यारी तस्वीरें दिखाते है.
सोनाक्षी और जहीर की इन तस्वीरों को देखकर उनकी बेपनाह मोहब्बत का अंदाज लग जाएगा.
ये कपल अक्सर वेकेशन पर जाता है और रोमांटिक पोज देने का एक भी मौका नहीं छोड़ता है.
सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की प्यारी फोटोज अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं.
बताते चलें कि सोनाक्षी और जहीर ने 8 साल डेट तक करने के बाद साल 2024 में शादी की थी.
