सोनाक्षी सिन्हा-जहीर इकबाल की इन रोमांटिक फोटोज से नहीं हटेगी निगाहें

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jun 02, 2025

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा 2 जून को अपना 38वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं.

एक्ट्रेस के बर्थडे पर पति जहीर इकबाल संग उनकी रोमांटिक फोटोज देखते हैं.

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने बीते साल 23 जून को शादी की थी.

ये कपल शादी के बाद अपनी रोमांटिक फोटोज शेयर करता रहता है.

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल एक-दूसरे पर प्यार जताने का मौका नहीं छोड़ते हैं.

सोनाक्षी और जहीर अक्सर वेकेशन पर जाते हैं और अपनी रोमांटिक फोटोज शेयर करते हैं.

सोनाक्षी और जहीर की तस्वीरों पर उनके फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं.

