इंडिया डे परेड में शामिल हुए न्यूली वेड कपल सोनाक्षी-जहीर

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 06, 2024

19 अगस्त को न्यूयॉर्क में इंडिया डे परेड मनाया गया है।

इस मौके पर न्यूली वेड कपल सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने भी भाग लिया था।

बीते दिन सोनाक्षी सिन्हा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इंडिया डे परेड की तस्वीरें साझा की हैं।

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने व्हाइट ऑउटफिट कैरी किया हुआ है।

फोटोज में सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल बहुत प्यारे लग रहे हैं।

सोनाक्षी-जहीर के साथ फोटोज में एक्टर पंकज त्रिपाठी भी नजर आ रहे हैं।

बता दें, इन तीनों एक्टर्स के अलावा इस इवेंट में भोजपुरी एक्टर मनोज तिवारी भी शामिल हुए थे।

इंडिया डे परेड में शामिल सोनाक्षी सिन्हा ग्रैंड मार्शल थीं।

वहीं पंकज त्रिपाठी और मनोज तिवारी चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए थे।

