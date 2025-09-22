सोनल चौहान ने शेयर की 'शेरा' के सेट की इनसाइड तस्वीरें! दिखाई खास मोमेंट की झलक
Sadhna Mishra
| Sep 22, 2025
'जन्नत' फेम एक्ट्रेस सोनल चौहान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'शेरा' को लेकर सुर्खियों में हैं.
इसी बीच एक्ट्रेस ने फिल्म के सेट से शूटिंग की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जो इंटरनेट पर तहलका मचा रही हैं.
एक फोटो में सोनल हाथ जोड़कर खड़ी दिखाई दे रही हैं, जैसे किसी खास पल की प्रार्थना कर रही हों.
वहीं, दूसरी तस्वीर में उन्होंने फिल्म का क्लैप बोर्ड शेयर किया है, जिस पर फिल्म का नाम 'शेरा' लिखा है.
इन पिक्चर्स को साझा करते हुए सोनल ने लिखा, 'आप नदी हैं, मैं एक मछली हूं. आपकी सीमा कैसे जानूं?'
बता दें कि, 'जन्नत' एक्ट्रेस इस फिल्म से पहली बार पंजाबी सिनेमा में कदम रखने जा रही हैं.
फिल्म 'शेरा' में उनके साथ पंजाबी स्टार परमिश वर्मा नजर आएंगे, जबकि निर्देशन साविओ संधू कर रहे हैं.
बता दें कि, सोनल ने साल 2008 में इमरान हाशमी के साथ फिल्म 'जन्नत' से बॉलीवुड डेब्यू किया था.
