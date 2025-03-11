'जन्नत' फेम सोनल चौहान ने सफेद बिकिनी में दिखाया कर्वी फिगर, समुंदर किनारे अदाओं से उड़ाएं फैंस के...
Masummba Chaurasia
| Mar 11, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनल चौहान ने एक बार फिर अपनी बोल्ड और हॉट तस्वीरों से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है.
सोनल ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कुछ फोटोज शेयर की है. जिनमें वह समंदर किनारे स्टाइलिश अंदाज में पोज देती दिख रहीं हैं.
सोनल चौहान ने इस तस्वीर में व्हाइट बिकनी जिसपर फ्रंट पर प्रिंट है, वो पहनी हुई है, इसमें एक्ट्रेस बेहद ग्लैमरस लग रहीं हैं.
एक्ट्रेस ने अपने लुक को व्हाइट कैप और ओपन हेयर के साथ कंप्लीट किया है. जिसमें वे बेहद खूबसूरत नजर आ रहीं हैं.
बैकग्रांउड में नीला समंदर और बीच का किनारा इन तस्वीरों को और भी खूबसूरत बना रहा है.
उनकी इन फोटोज पर फैंस दिल खोलकर प्यार लुटा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'समंदर के पास हॉट मरमेड.'
दूसरे यूजर ने लिखा, 'बहुत खूबसूरत मरमेड लुक', तीसरे ने लिखा, 'बहुत प्यारी...आपने तो बस गर्मी बढ़ा दी है'
कई यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में भर-भर के हार्ट और फायर इमोजी शेयर किए हैं.
