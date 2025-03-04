इस एक्ट्रेस ने दिखाईं बोल्ड अदाएं, लोग बोले- 'मोदी जी ने तो...'
Shashikant Mishra
| Mar 04, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनल चौहान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं.
सोनल चौहान अक्सर अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
सोनल चौहान ने अब अपने मालदीव वेकेशन की तस्वीरें शेयर की हैं.
सोनल चौहान ने बिकिनी वाला बोल्ड अंदाज दिखाया है. इसको फैंस पसंद कर रहे हैं.
सोनल चौहान की फैंस जहां तारीफ कर रहे हैं. वहीं, उनको ट्रोल भी किया जा रहा है.
सोनल चौहान को लेकर एक यूजर ने लिखा है, 'मोदी जी ने तो मालदीव जाने से मना किया था.'
सोनल चौहान की तस्वीरों पर कमेंट करके लोगों ने ट्रोल किया है.
