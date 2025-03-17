सलमान खान की फिल्मों को ठुकरा चुकीं हैं ये 5 हसीनाएं, एक तो शक्ल देखना भी...
Sadhna Mishra
| Mar 16, 2025
बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के साथ काम करना हर एक्टर और एक्ट्रेसेस का सपना होता है.
यहां तक की कई अभिनेत्रियां सलमान खान फिल्म में महज एक रोल करने के लिए तरसती हैं.
लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी हसीनाएं भी हैं, जिन्होंने सलमान खान की फिल्मों को ठोकर मार दी.
नहीं... तो चलिए आज हम आपको उन्हीं एक्ट्रेसेस के बारे में बताते हैं, जिन्होंने सलमान खान के साथ दोबारा काम करने से इंकार कर दिया.
जुही चावला और सलमान खान ने फिल्म 'दीवाना मस्ताना' में साथ काम किया था. लेकिन इसके बाद जूही ने दोबारा कभी सलमान के साथ काम नहीं किया.
गदर एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने सलमान खान के साथ 'यह है जलवा' फिल्म में काम किया था. इसके फ्लॉप होने के बाद दोनों ने फिर कभी साथ काम नहीं किया.
सलमान खान और उर्मिला मातोंडकर 'जानम समझा करो' में साथ काम किया था. यह भी फ्लॉप रही, जिसकी वजह से दोनों फिर कभी साथ काम नहीं किया.
इस लिस्ट में ट्विंकल खन्ना का नाम भी शामिल हैं. दोनों ने 'जब प्यार किसी से होता है' फिल्म में काम किया था. लेकिन फिल्म के सेट पर ही दोनों की लड़ाई हो गई थी.
जानकारी के मुताबिक दोनों एक दूसरे की शक्ल तक देखना नहीं पसंक करते थे. जिसकी वजह से दोनों ने दोबारा फिर कभी साथ में फिल्म नहीं की.
'हम साथ-साथ हैं' में सलमान खान की प्रेमिका के रोल में नजर आने वाली एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे ने इस फिल्म के बाद फिर कभी सलमान के साथ काम नहीं किया.
इस फिल्म के दौरान ही सलमान खान पर हिरन केस हो गया था, जिसके बाद एक्ट्रेस ने कसम खा ली थी कि वह अब कभी सलमान के साथ काम नहीं करेगीं.
