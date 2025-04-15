सोनाली राउत ने पार की बोल्डनेस की लिमिट, सिजलिंग ड्रेस में बढ़ाया इंटरनेट का पारा, फैंस बोले- 'ऐ सनम थोड़ी...'
Sadhna Mishra
| Apr 14, 2025
सोनाली राउत ने एक बार फिर अपने बोल्ड लुक से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है.
एक्ट्रेस ने अब ऑलिव ग्रीन ड्रेस में बोल्ड तस्वीरें शेयर कर इंटरनेट का पारा हाई कर दिया है.
उनकी फोटोज में कॉन्फिडेंस और ग्लैमरस पोज फैंस को दीवाना बना रहे हैं.
एक फैन ने कमेंट किया, 'Slayyyy Queen!' तो दूसरे ने लिखा, 'Hotness overloaded!'
इंस्टाग्राम पर उनकी तस्वीरों को हजारों लाइक्स और तारीफें मिल रही हैं.
सोनाली ने 'द एक्सपोज़' फिल्म से 2014 में हिमेश रेशमिया के साथ डेब्यू किया था.
19 साल की उम्र में वो 2010 की किंगफिशर कैलेंडर गर्ल बनकर सुर्खियों में आई थीं.
फैशन शोज, रियलिटी शोज और म्यूजिक वीडियोज में भी सोनाली छाई रहती हैं.
उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हर नए लुक को सोशल मीडिया पर हिट बना देती है.
