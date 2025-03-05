हैंड प्रिंटेड ड्रेस में सोनम का ग्लैम लुक, एलिगेंस और ब्यूटी से हर कोई हुआ इम्प्रेस, फैंस, बोले- 'फैशन क्वीन...'

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Mar 05, 2025

बॉलीवुड की फैशन आइकन सोनम कपूर हर बार अपने स्टाइल से लोगों को दीवाना बना देती हैं. उनके ग्लैमरस लुक्स हमेशा सुर्खियां बटोरते हैं.

हाल ही में हुए एक इवेंट में सोनम कपूर ने व्हाइट थीम को फॉलो करते हुए शानदार अंदाज जिस तरह ड्रैस को कैरी किया वह काबिले तारीफ हैं.

सोनम ने जिस ड्रैस को पहना है, वो मशहूर डिजाइनर अनामिका खन्ना का एक एक्सक्लूसिव आउटफिट है.

उनकी ड्रेस में स्ट्रैपी स्लीव्स के साथ एक हैंड पेंटेड फ्लोरल डिजाइन था. जो उनकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा हैं.

सिल्वर सितारों से हाइलाइट किए गए हार्ट-शेप ब्रालेट और हाई-वेस्ट स्कर्ट पर कलरफुल फ्लोवर्स की डिजाइन ने इस ड्रेस को और भी खास बना दिया.

इसके साथ सोनम ने एक खूबसूरत स्कार्फ कैरी किया है, जिस पर रेड और ग्रीन फ्लोरल पेंटिंग है. इस ड्रेस का हल्का ट्रेल उनके लुक को एलीगेस बना रहा है.

सोनम ने इस क्लासी लुक को सॉलिटारियो की स्टनिंग रिंग, पर्ल चोकर और एक अनोखे बैक नेकपीस के साथ कंप्लीट किया है.

उनके स्लीक बन और परफेक्ट मेकअप ने इस लुक को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना दिया है.

इस इवेंट में सोनम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब बात फैशन की हो, तो वह किसी को भी मात दे सकती हैं.

उनका यह लुक सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, और फैंस उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं.

