सोनम कपूर की इन फिल्मों की कमाई से मेकर्स हुए थे मालामाल
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 09, 2025
सोनम कपूर 9 जून को अपना 40वां जन्मदिन मना रही हैं. आइए जानते हैं कि उनकी कितनी फिल्मों ने अच्छा कलेक्शन किया है.
सोनम कपूर ने साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म 'संजू' में काम किया था. इस फिल्म ने 342.53 करोड़ रुपये की कमाई की थी.
फिल्म 'प्रेम रतन धन पायो' ने 210.16 करोड़ रुपये कमाए थे. सोनम कपूर की ये फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी.
सोनम कपूर की हिट फिल्म 'वीरे दी वेडिंग' साल 2018 में रिलीज हुई थी. फिल्म ने 81.39 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.
सोनमा कपूर की फिल्म 'नीरजा' साल 2016 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 75.61 करोड़ रुपये की कमाई की थी.
सोनम कपूर की फिल्म 'रांझणा' बॉक्स ऑफिस पर हिट रही. साल 2013 में रिलीज हुई इस फिल्म ने 60.35 करोड़ रुपये कमाए थे.
सोनम कपूर ने फिल्म 'भाग मिल्खा भाग' में कैमियो किया था. साल 2013 में रिलीज हुई इस फिल्म ने 108.93 करोड़ रुपये कमाए थे.
