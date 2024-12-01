'ये तो प्रेग्नेंट हैं', Sonam Kapoor की इन तस्वीरों को देख लग रहीं अटकलें

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Dec 01, 2024

एक्ट्रेस सोनम कपूर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं. वह अक्सर अपने फोटोज फैंस को दिखाती रहती हैं.

सोनम कपूर ने एक बार फिर फोटोशूट करवाया है. उन्होंने इसकी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं.

सोनम कपूर ने ग्रीन कलर का डीपनेक गाउन पहना है. उन्होंने अलग-अलग अंदाज में ग्लैमरस पोज दिए हैं.

सोनम कपूर की नई तस्वीरें सोशल मीडिया वायरल हो रही हैं. इन पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं.

सोनम कपूर को देखकर लोग प्रेग्नेंसी की अटकलें भी लगा रहे हैं. कई यूजर्स ने कहा है, 'ये तो प्रेग्नेंट हैं.'

सोनम कपूर ने साल 2018 में आनंद आहूजा से शादी की थी. वह साल 2022 में एक बेटे की मां बनी थीं.

सोनम कपूर एक्टिंग से दूरी बनाए हुए हैं. वह पिछली बार 2023 में रिलीज हुई फिल्म 'ब्लाइंड' में नजर आई थीं.

