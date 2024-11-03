सोनम कपूर ने इस अंदाज में डिजाइनर रोहित बल को कहा अलविदा, लिखा- 'सोनम इन..'

तभी उन्हें रोहित बल की डेथ की न्यूज मिली. सोनम ने लिखा, "डियर गुड्डा, मैं आपकी डेथ की खबर सुनकर आपके द्वारा उदार दिए गए आउटफिट में दिवाली मनाने जा रही हूं". Source: Bollywoodlife.com