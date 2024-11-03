सोनम कपूर ने इस अंदाज में डिजाइनर रोहित बल को कहा अलविदा, लिखा- 'सोनम इन..'
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 03, 2024
फैशन डिजाइनर रोहित बल का हाल ही में निधन हो गया है. बॉलीवुड के लिए ये एक दुखद खबर है.
Source:
Bollywoodlife.com
बॉलीवुड के कई स्टार्स डिजाइनर रोहित बल के फैशन शो में वॉक कर चुके हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर अक्सर डिजाइनर रोहित बल के आउटफिट्स में नजर आती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सोनम कपूर ने रोहित बल की डेथ पर शोक जताते हुए इंस्टाग्राम पर दो पोस्ट शेयर किए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सोनम कपूर इन पोस्ट में डिजाइनर रोहित बल के अलग-अलग आउटफिट्स को कैरी करती दिखाई दे रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
जिसमें एक पोस्ट के नीचे सोनम ने रोहित बल को याद करते हुए 'सोनम इन गुड्डा फॉर दिवाली' लिखा है.
Source:
Bollywoodlife.com
सोनम ने लिखा, वो रोहित बल के पुराने डिजाइन्स से स्टाइल किए गए आउटफिट को पहनकर फैमिली और फ्रेंड्स के साथ दिवाली सेलिब्रेट करने जा रही थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
तभी उन्हें रोहित बल की डेथ की न्यूज मिली. सोनम ने लिखा, "डियर गुड्डा, मैं आपकी डेथ की खबर सुनकर आपके द्वारा उदार दिए गए आउटफिट में दिवाली मनाने जा रही हूं".
Source:
Bollywoodlife.com
सोनम ने लिखा, "मैं आपको जानने और आपके डिजाइन्स को पहनकर चलने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए धन्य हूं".
Source:
Bollywoodlife.com
"मैं आपकी लेगसी को सम्मान और सेलिब्रेट करती हूं. हमने जो यादें साथ में बनाई थीं, मैं उन्हें हमेशा संभाल कर रखूंगी.".
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: ऋतिक रोशन ने गर्लफ्रेंड सबा आजाद संग शेयर किए कोजी फोटोज, लिखा-'थैंक्यू फॉर यू'
अगली वेब स्टोरी देखें.