सोनम कपूर ने इस अंदाज में डिजाइनर रोहित बल को कहा अलविदा, लिखा- 'सोनम इन..'

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Nov 03, 2024

फैशन डिजाइनर रोहित बल का हाल ही में निधन हो गया है. बॉलीवुड के लिए ये एक दुखद खबर है.

बॉलीवुड के कई स्टार्स डिजाइनर रोहित बल के फैशन शो में वॉक कर चुके हैं.

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर अक्सर डिजाइनर रोहित बल के आउटफिट्स में नजर आती हैं.

सोनम कपूर ने रोहित बल की डेथ पर शोक जताते हुए इंस्टाग्राम पर दो पोस्ट शेयर किए हैं.

सोनम कपूर इन पोस्ट में डिजाइनर रोहित बल के अलग-अलग आउटफिट्स को कैरी करती दिखाई दे रही हैं.

जिसमें एक पोस्ट के नीचे सोनम ने रोहित बल को याद करते हुए 'सोनम इन गुड्डा फॉर दिवाली' लिखा है.

सोनम ने लिखा, वो रोहित बल के पुराने डिजाइन्स से स्टाइल किए गए आउटफिट को पहनकर फैमिली और फ्रेंड्स के साथ दिवाली सेलिब्रेट करने जा रही थीं.

तभी उन्हें रोहित बल की डेथ की न्यूज मिली. सोनम ने लिखा, "डियर गुड्डा, मैं आपकी डेथ की खबर सुनकर आपके द्वारा उदार दिए गए आउटफिट में दिवाली मनाने जा रही हूं".

सोनम ने लिखा, "मैं आपको जानने और आपके डिजाइन्स को पहनकर चलने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए धन्य हूं".

"मैं आपकी लेगसी को सम्मान और सेलिब्रेट करती हूं. हमने जो यादें साथ में बनाई थीं, मैं उन्हें हमेशा संभाल कर रखूंगी.".

