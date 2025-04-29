पहले मस्ती... फिर वर्कआउट, सोनम कपूर ने शेयर की बेटे संग प्यारी फोटोज

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Apr 29, 2025

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर सोशल मीडिया पर अपने से जुड़े अपडेट फैंस को देती रहती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सोनम कपूर ने एक बार फिर अपने कुछ फोटोज अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किए हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सोनम कपूर अपने बेटे वायु के साथ पार्क में मस्ती करती नजर आ रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सोनम कपूर ने बेटे वायु के साथ जिम में वर्कआउट भी किया है.

Source: Bollywoodlife.com

सोनम कपूर के बेटे की प्यारी तस्वीरों को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सोनम कपूर के फैंस अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस की तस्वीरों पर कमेंट भी कर रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सोनम कपूर लड़कियों के बीच फैशन आइकन के तौर पर काफी पॉपुलर हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: YRKKH BTS Pics: टेंशन के बीच अरमान और अभिरा करेंगे रोमांस, बेडरूम में...

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.