पहले मस्ती... फिर वर्कआउट, सोनम कपूर ने शेयर की बेटे संग प्यारी फोटोज
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 29, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर सोशल मीडिया पर अपने से जुड़े अपडेट फैंस को देती रहती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सोनम कपूर ने एक बार फिर अपने कुछ फोटोज अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सोनम कपूर अपने बेटे वायु के साथ पार्क में मस्ती करती नजर आ रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सोनम कपूर ने बेटे वायु के साथ जिम में वर्कआउट भी किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
सोनम कपूर के बेटे की प्यारी तस्वीरों को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सोनम कपूर के फैंस अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस की तस्वीरों पर कमेंट भी कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सोनम कपूर लड़कियों के बीच फैशन आइकन के तौर पर काफी पॉपुलर हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: YRKKH BTS Pics: टेंशन के बीच अरमान और अभिरा करेंगे रोमांस, बेडरूम में...
अगली वेब स्टोरी देखें.