रिश्ते में दरार या ड्रामा? कक्कड़ फैमली के खास दिन पर साथ नजर आए सोनू-नेहा-टोनी, फोटोज देख चौंके यूजर्स, बोले, 'तो ये था सारा...'
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| May 18, 2025
सिंगर नेहा ककड़ ने हाल ही में माता-पिता की मैरिज एनीवर्सरी के सेलीब्रेशन की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की. जिसे देख फैंस के बीच तहलका मच गया.
क्योंकि, इस जश्न की फोटोज में माता-पिता और भाई टोनी ककड़ के साथ-साथ इनकी बड़ी बहन सोनू ककड़ भी नजर आ रहीं हैं, जिन्हें देखकर फैंस शॉक्ड हैं.
दरअसल, सोनू ककड़ ने कुछ वक्त पहले एक पोस्ट शेयर कर ऐलान किया था, कि ककड़ फैमली से सारे रिश्ते नाते तोड़ रही हूं.
'मेरा यह फैसला गहरी भावात्मक पीड़ा से लिया गया है, और मैं आज वाकई निराश हूं.' इसके बाद भाई टोनी ककड़ के बर्थडे पार्टी से सोनू गायब भी दिखीं थीं.
जिसके कुछ ही दिनों बाद अब पूरा परिवार एक साथ नजर आ रहा है, और अपने पेरेट्स की सालगिराह पर जश्न मना रहा है.
जश्न की तस्वीरें शेयर कर नेहा ने लिखा, 'क्या तो रात थी', पूरे परिवार को साथ सेलीब्रेट कर देख यूजर्स भी हैरान रह गए.
यूजर्स ने कमेंट कर पूछा कि आप लोगों में अनबन चल रही थी, फिर अब क्या हुआ? रिश्ते में दरार या ड्रामा था?
वहीं फैंस ने ककड़ फैमली को एक साथ खुशी मनाते देखकर कहा, 'पता था आखिर में सब सही होगा' , 'ककड़ भाई बहनों को साथ देख बहुत खुश हैं.'
हालांकि, अब सबको साथ देख कहा जा सकता है, कि तीनों भाई-बहनों के बीच सब ठीक हो गया है. सोनू, टोनी और नेहा वापस साथ हैं, लेकिन अभी तक किसी ने कोई ऑफीशियल अनाउंस नहीं किया है.
