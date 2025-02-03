दर्द में होने के बाद भी सोनू निगम का पुणे कॉन्सर्ट में परफॉर्म, खड़ा होना मुश्किल, खुद बताई कैसी थी हालत?
Masummba Chaurasia
| Feb 03, 2025
सोनू निगम की गायकी के दीवाने काफी हैं, उनको गाते हर कोई देखना चाहता है, और सुनना चाहता है.
हाल ही में सिंगर ने पुणे में लाइव परफॉर्मेंस दी, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया. इस शो के दौरान सोनू निगम बहुत दर्द में दिखे, जिसके बारे में उन्होंने खुद ही बताया है.
सिंगर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जो लाइव परफॉर्मेंस से पहले बैक स्टेज का है, जहां वो अपने पैर और पीठ के दर्द से परेशान नजर आ रहे हैं.
पुणे में सोनू निगम के शो के दौरान ही पीठ में झटका लगा, जिससे उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है.
सिंगर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया, ''ये मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन था, लेकिन मुझे संतोष है....''
उन्होंने कहा, ''मैं परफॉर्म कर रहा था, और उसी समय झटके की वजह से ऐंठन शुरू हो गई, लेकिन मैंने किसी तरह इसे संभाल लिया.''
सिंगर ने कहा, ''मैं कभी भी लोगों की एक्सपेक्टेशन से कम नहीं करना चाहता, मुझे खुशी है कि यह सब ठीक रहा.''
इस वीडियो को शेयर करते समय उन्होंने कैप्शन में लिखा, ''कल रात सरस्वती जी ने मेरा हाथ पकड़ा था.''
सिंगर ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा, ''मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, ऐसा लग रहा था, जैसे मेरी रीढ़ में सुई चुभो दी गई हो, और अगर यह थोड़ा भी हिलती, तो रीढ़ में घुस जाती.''
