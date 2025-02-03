दर्द में होने के बाद भी सोनू निगम का पुणे कॉन्सर्ट में परफॉर्म, खड़ा होना मुश्किल, खुद बताई कैसी थी हालत?

सिंगर ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा, ''मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, ऐसा लग रहा था, जैसे मेरी रीढ़ में सुई चुभो दी गई हो, और अगर यह थोड़ा भी हिलती, तो रीढ़ में घुस जाती.'' Source: Bollywoodlife.com