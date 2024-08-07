बॉलीवुड इंडस्ट्री के ये एक्टर्स हैं 'पंजाबी मुंडे'

BollywoodLife Source: Bollywoodlife.com | Aug 07, 2024

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार पंजाबी हैं ।

फैंस के दिलों में जगह बनाने वाले विक्की कौशल की पंजाबी फैमिली है।

मशहूर एक्टर संजय दत्त भी पंजाबी हैं।

बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर पंजाबी फैमिली में जन्मे हैं।

एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की पंजाबी फैमिली है।

पॉपुलर एक्टर अजय देवगन का जन्म पंजाबी फैमिली में हुआ है।

शाहिद कपूर का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है।

सबके चहीते एक्टर सोनू सुद पंजाबी हैं।

आयुष्मान खुराना का जन्म पंजाबी फैमिली में हुआ है।

