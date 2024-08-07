बॉलीवुड इंडस्ट्री के ये एक्टर्स हैं 'पंजाबी मुंडे'
BollywoodLife
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 07, 2024
बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार पंजाबी हैं ।
Source:
Bollywoodlife.com
फैंस के दिलों में जगह बनाने वाले विक्की कौशल की पंजाबी फैमिली है।
Source:
Bollywoodlife.com
मशहूर एक्टर संजय दत्त भी पंजाबी हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर पंजाबी फैमिली में जन्मे हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की पंजाबी फैमिली है।
Source:
Bollywoodlife.com
पॉपुलर एक्टर अजय देवगन का जन्म पंजाबी फैमिली में हुआ है।
Source:
Bollywoodlife.com
शाहिद कपूर का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है।
Source:
Bollywoodlife.com
सबके चहीते एक्टर सोनू सुद पंजाबी हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
आयुष्मान खुराना का जन्म पंजाबी फैमिली में हुआ है।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'कल्कि 2898 एडी' के सामने पहाड़ की तरह खड़े हैं ये रिकॉर्ड
अगली वेब स्टोरी देखें.