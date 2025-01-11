इन सितारों की डिग्री जान उड़ जाएंगे होश, BTech के बाद बॉलीवुड में रखा कदम
Sadhna Mishra
| Jan 11, 2025
सोशल मीडिया पर अक्सर कम पढ़े लिखे बॉलीवुड सितारों को लेकर मजाक उड़ाया जाता है.
लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ स्टार्स ऐसे भी है, जिनकी डिग्री आपको हैरान कर देगी.
आज हम उस सितारों के बारे में जानेंगे, जिन्होंने एक्टिंग के साथ-साथ पढ़ाई में भी अपना दम दिखाया है.
विक्की कौशल ने राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.
एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने दिल्ली के गुरु तेज बहादुर इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की है.
पंचायत फेम जितेंद्र कुमार उर्फ जीतू भैया भी आईआईटी खड़गपुर से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कर चुके हैं.
फिल्मों में आने से पहले कार्तिक आर्यन भी डीवाई पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से बॉयोटेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन कर चुके हैं.
फतेह एक्टर सोनू सूद का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है. उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.
क्या आप जानते हैं कृति सेनन ने नोएडा के डेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बीटेक की डिग्री हासिल की है.
