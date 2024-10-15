क्यों साउथ एक्टर साई धरम तेज ने किया अल्लू अर्जुन को सोशल मीडिया पर अनफॅालो ?
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 15, 2024
एक्टर साई धरम तेज साउथ फिल्मों के बेहतरीन एक्टर्स में से एक हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
साउथ एक्टर साई तेज धरम का आज जन्मदिन भी है. उन्होंने साउथ में कई बड़ी फिल्में भी दी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्टर साई धरम तेज सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के कजिन ब्रदर हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
साई धरम और सुपरस्टार अल्लू अर्जुन साउथ इंडस्ट्री की मेगा फैमिली का पार्ट हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्टर साई धरम तेज ने हाल ही में अपने भाई अल्लू अर्जुन को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
साई धरम तेज, अल्लू अर्जुन के साथ-साथ उनकी वाइफ को भी फॉलो नहीं करते.
Source:
Bollywoodlife.com
दरअसल साउथ में कुछ समय पहले लोक सभा इलेक्शन हुए थे. जिसमें अल्लू अर्जुन ने ऑपोजिट पार्टी के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
हालांकि अल्लू अर्जुन ने इस बात को क्लीयर करते हुए कहा कि वो अपनी दोस्ती के चलते उस कार्यक्रम का हिस्सा बने थे.
Source:
Bollywoodlife.com
लोक सभा के चुनाव में पवन कल्याण के जीतने पर मेगा परिवार में एक पार्टी हुई थी, जिसमें अल्लू अर्जुन शामिल नहीं हुऐ थे.
Source:
Bollywoodlife.com
फैंस के मुताबिक इस वजह से साई धरम तेज ने अल्लू अर्जुन को सोशल मीडिया से अनफॅालो कर दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: इन 9 फिल्मों और सीरीज में बसी है छोटे शहरों की खुशबू
अगली वेब स्टोरी देखें.