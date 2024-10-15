क्यों साउथ एक्टर साई धरम तेज ने किया अल्लू अर्जुन को सोशल मीडिया पर अनफॅालो ?

Oct 15, 2024

एक्टर साई धरम तेज साउथ फिल्मों के बेहतरीन एक्टर्स में से एक हैं.

साउथ एक्टर साई तेज धरम का आज जन्मदिन भी है. उन्होंने साउथ में कई बड़ी फिल्में भी दी हैं.

एक्टर साई धरम तेज सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के कजिन ब्रदर हैं.

साई धरम और सुपरस्टार अल्लू अर्जुन साउथ इंडस्ट्री की मेगा फैमिली का पार्ट हैं.

एक्टर साई धरम तेज ने हाल ही में अपने भाई अल्लू अर्जुन को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है.

साई धरम तेज, अल्लू अर्जुन के साथ-साथ उनकी वाइफ को भी फॉलो नहीं करते.

दरअसल साउथ में कुछ समय पहले लोक सभा इलेक्शन हुए थे. जिसमें अल्लू अर्जुन ने ऑपोजिट पार्टी के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था.

हालांकि अल्लू अर्जुन ने इस बात को क्लीयर करते हुए कहा कि वो अपनी दोस्ती के चलते उस कार्यक्रम का हिस्सा बने थे.

लोक सभा के चुनाव में पवन कल्याण के जीतने पर मेगा परिवार में एक पार्टी हुई थी, जिसमें अल्लू अर्जुन शामिल नहीं हुऐ थे.

फैंस के मुताबिक इस वजह से साई धरम तेज ने अल्लू अर्जुन को सोशल मीडिया से अनफॅालो कर दिया है.

