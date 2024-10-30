'मुझे कुत्ते की तरह..'आखिर क्यों शाहरुख खान को लेकर सूर्या ने कही ये बात?
साउथ स्टार सूर्या की फिल्म 'कंगुवा' जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
इस फिल्म में सूर्या के साथ दिशा पाटनी और बॅाबी देओल भी हैं. ये फिल्म 14 नवंबर को थिएटर में रिलीज होने वाली है.
हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान सूर्या ने बताया की स्टारडम और विनम्रता को बनाए रखना कितना जरूरी है.
सूर्या से फिल्म इंडस्ट्री के बड़े स्टार होने के बारे में सवाल किया गया था. जहां उन्होंने शाहरुख खान की बात को याद किया.
सूर्या ने मिस मालिनी को बताया की वो अपनी लाइफ के मुश्किल रास्ते और चुनौतियों को बखूबी पहचानते हैं.
सूर्या ने कहा की 'मैं खुद को कोई बड़ा एक्टर या स्टारडम वाला सितारा नहीं मानता हूं'.
मैं खुद को हमेशा शाहरुख खान सर की शब्दों को याद दिलाता हूं, जिन्हें मैं कई बार दोहराता भी रहता हूं.
सूर्या ने शाहरुख खान के शब्दों को बताते हुए कहा की "मुझे कुत्ते की तरह काम करना और राजा की तरह जीवन जीना पसंद है".
सूर्या ने कहा मैं आज भी शाहरुख खान की इस बात का पालन करता हूं.
सूर्या ने इंटरव्यू के दौरान बताया की हाल ही में वो और उनका परिवार मुंबई में शिफ्ट हुआ है.
