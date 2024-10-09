35 की उम्र में ये एक्ट्रेस एक्टिंग को मारेगी लात
| Oct 09, 2024
बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडस्ट्री में ऐसी कई एक्ट्रेसेस हैं, जो बेहतरीन एक्टिंग से फैंस के दिलों पर राज करती हैं.
इनमें से कई एक्ट्रेस एक्टिंग की दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं.
साउथ इंडस्ट्री की ऐसी ही एक एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने बताया था कि वो 35 की उम्र में एक्टिंग छोड़ देंगी.
दुशारा विजयन साउथ इंडस्ट्री की सबसे पसंदीदा एक्ट्रेसेस में से एक मानी जाती हैं.
दुशारा विजयन ने साल 2021 में आई फिल्म 'सरपट्टा परंबराई' से अपने करियर की शुरुआत की थी.
पहली फिल्म से ही दुशारा ने दर्शकों के दिल में एक खास जगह बनाली थीं.
दुशारा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि, 'मैं 35 साल की होने पर इंडस्ट्री छोड़ दूंगी और उसके बाद मैं दुनिया भर में जगहें देखने जाऊंगी'.
दुशारा ने कहा था कि, 'मैं ये नहीं कह रही हूं कि मैं कभी इंडस्ट्री में वापसी नहीं आऊंगी'.
