साउथ एक्ट्रेस ज्योतिका के पति सूर्या पर फिदा हैं ये हसीना
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 18, 2024
एक्ट्रेस ज्योतिका साउथ में अपनी हिट फिल्मों के लिए बहुत फेमस हैं.
एक्ट्रेस ज्योतिका ने साउथ के स्टार सूर्या से लव मैरिज की थी. उनके पति सूर्या की साउथ फिल्मों में एक बड़ी फैन फॉलोइंग भी है.
साउथ में सूर्या एक बड़े सुपरस्टार हैं. उनकी फिल्मों को साउथ के साथ हिंदी ऑडियंस भी खूब एंजॉय करती है.
साउथ इंडस्ट्री की कई एक्ट्रेस सूर्या के साथ काम कर चुकी हैं, जिसमें एक्ट्रेस ममिता बैजू का नाम भी है.
एक्ट्रेस ममिता बैजू साउथ में भी फेमस चेहरा हैं लोग उनकी नैचुरल ब्यूटी के दीवाने हैं.
एक्ट्रेस ममिता बैजू ने सुपरस्टार सूर्या के साथ फिल्म 'वनांगन' की थी. ये फिल्म साउथ में हिट रही थी.
एक्ट्रेस ममिता बैजू ने फिल्म के प्रोमोशन के दौरान बताया था की वो सूर्या की बहुत बड़ी फैन हैं. उनके साथ काम करना सपना सच होने जैसा है.
ममिता बैजू ने एक इंटरव्यू में कहा- वो बहुत खुश थीं, जब उनको पता चला कि वो सूर्या के साथ काम करने जा रही हैं.
सुपरस्टार सूर्या की साउथ में और भी कई एक्ट्रेसेस फैन हैं. एक्ट्रेस साई पल्लवी ने भी कई बार खुद को सूर्य का फैन बताया है .
एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु को भी सुपरस्टार सूर्या बहुत कूल लगते हैं.
