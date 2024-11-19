जल्द ही शादी के बंधन में बंधेगी साउथ की ये एक्ट्रेस, फैंस को सुनाई खुशखबरी
Ankita Kumari
| Nov 19, 2024
इस साल टीवी से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक के कई एक्टर और एक्ट्रेसेस शादी के बंधन में बंध रहे हैं.
अब दिसंबर के महीने में साउथ इंडस्ट्री की एक और हसीना शादी के बंधन में बंधने वाली है.
साउथ की पॉपुलर और खूबसूरत एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश ने अपने फैंस को खुशखबरी दी है.
एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश ने अपनी शादी की खबर सोशल मीडिया के जरिए सभी को बताई है.
कीर्ति सुरेश अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड एंटनी थाटिल के साथ शादी करने वाली हैं.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों 11 और 12 दिसंबर को गोवा में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी करेंगे.
बता दें, दोनों एक दूसरे को लगभग 15 साल से डेट कर रहे हैं.
कीर्ति सुरेश के बॉयफ्रेंड एंटनी थाटिल एक दुबई बेस्ड बिजनेसमैन हैं.
