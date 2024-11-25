साउथ की इस एक्ट्रेस ने दी थी नयनतारा और धनुष के झगड़े को हवा?
एक्ट्रेस नयनतारा और धनुष के झगड़े ने साउथ इंडस्ट्री में एक बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है.
नयनतारा की डॉक्यूमेंट्री 'नयनतारा: बियोंड द फेरीटेल' हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है.
दरअसल, नयनतारा और धनुष का झगड़ा इस डॉक्यूमेंट्री में इस्तेमाल होने वाले एक बीटीएस को लेकर हुआ है.
धनुष की फिल्म 'नानुम राउडी धान' से कुछ बीटीएस की मांग नयनतारा ने अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए की थी.
मगर धनुष ने नयनतारा को बीटीएस के लिए एनओसी देने से इनकार कर दिया था.
जिसको लेकर धनुष ने नयनतारा पर आरोप भी लगाया था कि उन्होंने उनकी एनओसी लिए बिना ही डॉक्यूमेंट्री में बीटीएस का इस्तेमाल किया है.
वहीं धनुष के इस आरोप से नयनतारा भड़क गईं और उन्होंने एक लंबा पोस्ट लिखकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था.
वहीं नयनतारा के इस पोस्ट पर साउथ एक्ट्रेस पार्वती थिरुवोथु ने उनका सपोर्ट कर इस लड़ाई को और भी हवा दे दी है.
पार्वती थिरुवोथु ने नयनतारा को सपोर्ट करते हुए कहा कि, 'वो एक सेल्फ मेड विमेन हैं, उनके वर्ड्स में में वजन है.'
पार्वती कहती हैं कि, 'जब मैंने उनका पोस्ट पढ़ा, तो मुझे लगा कि उनके साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है ये एक रीयल प्रॉब्लम है.'
पार्वती ने अपना अनुभव बताते हुए कहा, 'मैं जानती हूं अलग -थलग पड़ना कैसा है समर्थन बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है इसलिए मैं सच के साथ खड़ी रहूंगी.'
वहीं पार्वती थिरुवोथु का नयनतारा का सपोर्ट करना धनुष के फैंस को पसंद नहीं आ रहा है, वो लगातार उन्हें ट्रोल कर रहे हैं.
आपको बता दें कि पार्वती थिरुवोथु समेत कई ऐसी एक्ट्रेसेस ने नयनतारा को सपोर्ट किया है जो धनुष के साथ फिल्में कर चुकी हैं.
