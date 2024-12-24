समंदर की जलपरी बन Sai Pallavi ने किया एंजॉय, शेयर की खूबसूरत फोटोज
Bollywood Staff
साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी और नागा चैतन्य की फिल्म 'थंडेल' जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
साई पल्लवी की इस फिल्म का इंतजार साउथ के फैंस काफी बेसब्री से के रहे हैं.
लेकिन वहीं इन दिनों साई पल्लवी ऑस्ट्रेलिया में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं.
साई पल्लवी ऑस्ट्रेलिया में अपनी बहन पूजा और कुछ दोस्तों के साथ घूम रही हैं.
साई पल्लवी ने अपनी ऑस्ट्रेलिया की वेकेशन की फोटोज को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है.
इन फोटोज में साई पल्लवी समंदर में डुबकी लगाती हुई नजर आ रही हैं.
साई पल्लवी और उनकी बहन पूजा चर्च में भी समय बिताते हुए दिख रहे हैं.
इन फोटोज में साई पल्लवी की नैचुरल ब्यूटी को देखकर फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.
