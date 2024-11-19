सूर्या ने इन 5 बड़ी फिल्मों को किया था रिजेक्ट, जो बॉक्स ऑफिस पर रही थीं सुपरहिट
Bollywood Staff
| Nov 19, 2024
एक्टर सूर्या अपने धमाकेदार एक्शन और बढ़िया एक्टिंग के चलते साउथ के सुपरस्टार बन गए हैं.
सूर्या की फिल्म 'कंगुवा' भी हाल ही में रिलीज हुई है. ये अब तब की उनकी सबसे महंगी मूवी है.
सूर्या की फिल्म 'कंगुवा' 14 नवंबर को थिएटर में रिलीज हुई थी. ऑडियंस से इस मूवी को अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है.
मगर क्या आप जानते हैं सूर्या ने इन 5 बड़ी फिल्मों का करने से इनकार कर दिया था.
सूर्या ने साउथ के बड़े डायरेक्टर एस एस राजामौली की फिल्म को 'कंगुवा' के लिए छोड़ दिया था.
सूर्या ने फिल्म 'आसाई' को करने से इनकार कर दिया था क्योंकि वो उस समय अपने एक्टिंग करियर को लेकर डाउट में थे.
ब्लॉकबस्टर फिल्म 'थुप्पक्की' को भी सूर्या ने रिजेक्ट कर दिया था जिसके बाद थालापती विजय इस मूवी का पार्ट बने थे.
सूर्या ने फिल्म 'पैया' को भी ठुकरा दिया था जिसके बाद उनके भाई कार्थी ने इस मूवी को किया था.
सूर्या ने पहले फिल्म 'ध्रुव नटचतिराम' को चुना मगर फिर उन्होंने इस मूवी से भी एग्जिट कर लिया था.
