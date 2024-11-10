साउथ सुपरस्टार सूर्या के भाई कार्थी ने खोली उनकी पोल, कहा- 'इस एक्ट्रेस पर था क्रश'
| Nov 10, 2024
साउथ के सुपरस्टार सूर्या इन दिनों अपनी फिल्म 'कंगुवा' के प्रमोशन में बिजी हैं.
सूर्या की फिल्म 'कंगुवा' 14 नवंबर को थिएटर में रिलीज होने वाली है.
सूर्या अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए हाल ही में 'अनस्टॉपेबल विद एन बी के' टॉक शो में नजर आए थे.
बालकृष्णा के इस टॉक शो में सूर्या ने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कई बातों को साझा किया है.
बालकृष्णा ने सूर्या से उनकी क्रश के बारे में सवाल किया था जिसका उन्होंने नाम बताने से मना कर दिया था. उन्होंने कहा वो इन सब में बहुत स्लो हैं.
वहीं बालकृष्णा ने सूर्या के सवालों की पुष्टि करने के लिए उनके भाई कार्थी को कॉल के माध्यम से शो का हिस्सा बनाया था.
कार्थी ने हंसते हुए माना कि सूर्या ने बालकृष्णा के कई सवालों का उत्तर सही नहीं दिया है.
सूर्या के भाई कार्थी ने आगे कहा 'वो बचपन से ही ऐसा है'.
कार्थी ने मजाक करते हुए बताया उनके भाई बस उनको देखकर ही चिढ़ जाते हैं और हम दोनों को एक दूसरे से लड़ने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती है.
कार्थी ने सूर्या के क्रश के बारे में बताते हुए कहा "उनको एक एक्ट्रेस बहुत पसंद थीं एक गाना है जिसका नाम है चिकुबुकु रेल"
बालकृष्णा उनके इशारे को समझ गए और उन्होंने पूछा हां, क्या वो गौतमी हैं?
कार्थी ने बालकृष्णा की बात को इशारे से कन्फर्म कर दिया था.
वहीं सूर्या ने शर्म के चलते अपने भाई कार्थी से तेलुगु में कहा, "कार्थी, तुम चाकू की तरह खतरनाक हो"
