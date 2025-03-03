रूहानी एहसास! 'सहरी से इफ्तारी' तक, हिना खान ने कैसे बिताया दिन? दिखाई खास झलक

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Mar 02, 2025

मुस्लिम समुदाय के पाक महीने यानी रमजान की शुरुआत हो चुकी है.

इस मौके पर टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस हिना खान ने फैंस को खास मुबारकबाद दी है.

हिना खान ने रमजान 2025 का पहला रोजा पूरा किया और सोशल मीडिया पर सहरी से इफ्तारी तक की तस्वीरें शेयर कीं.

इफ्तारी के लिए हिना ने हरा सलवार कमीज पहना और मैचिंग झुमकों से लुक को कमाल बनाया.

उनकी तस्वीरों में इफ्तारी की मेज पर ढे़र सारे टेस्टी डिशेज दिखीं और वो खाने के साथ पोज देती नजर आईं.

एक फोटो में हिना अपनी मां के साथ खाने का मजा ले रही थीं.

फोटोज के कैप्शन में लिखा, 'रमजान मुबारक, कैसी लग रही हूं, पहला दिन, दुआ में याद रखिएगा.'

हिना ने इंस्टा स्टोरीज पर बताया कि वो रोजा रखते हुए भी अपनी रूटीन वर्कआउट जारी रख रही हैं.

उन्होंने लिखा, 'रोजाना रूटीन बनाए रखने की कोशिश, धीरे-धीरे आगे बढ़ रही हूं, रमजान का पहला दिन जोश कैसा है दोस्तों?'

वहीं फैंस से पूछा, 'क्या आप रोजा रख रहे हैं? मैं तो रख रही हूं,' और सर्जरी के बाद चलने में तकलीफ होने की बात भी शेयर की.

हिना ने वर्कआउट की तस्वीरें डालीं और लिखा, 'बड़ी सर्जरी के बाद जारी रखना मुश्किल है, पर हार नहीं मान रही.'

