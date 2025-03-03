रूहानी एहसास! 'सहरी से इफ्तारी' तक, हिना खान ने कैसे बिताया दिन? दिखाई खास झलक
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 02, 2025
मुस्लिम समुदाय के पाक महीने यानी रमजान की शुरुआत हो चुकी है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस मौके पर टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस हिना खान ने फैंस को खास मुबारकबाद दी है.
Source:
Bollywoodlife.com
हिना खान ने रमजान 2025 का पहला रोजा पूरा किया और सोशल मीडिया पर सहरी से इफ्तारी तक की तस्वीरें शेयर कीं.
Source:
Bollywoodlife.com
इफ्तारी के लिए हिना ने हरा सलवार कमीज पहना और मैचिंग झुमकों से लुक को कमाल बनाया.
Source:
Bollywoodlife.com
उनकी तस्वीरों में इफ्तारी की मेज पर ढे़र सारे टेस्टी डिशेज दिखीं और वो खाने के साथ पोज देती नजर आईं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक फोटो में हिना अपनी मां के साथ खाने का मजा ले रही थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
फोटोज के कैप्शन में लिखा, 'रमजान मुबारक, कैसी लग रही हूं, पहला दिन, दुआ में याद रखिएगा.'
Source:
Bollywoodlife.com
हिना ने इंस्टा स्टोरीज पर बताया कि वो रोजा रखते हुए भी अपनी रूटीन वर्कआउट जारी रख रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
उन्होंने लिखा, 'रोजाना रूटीन बनाए रखने की कोशिश, धीरे-धीरे आगे बढ़ रही हूं, रमजान का पहला दिन जोश कैसा है दोस्तों?'
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं फैंस से पूछा, 'क्या आप रोजा रख रहे हैं? मैं तो रख रही हूं,' और सर्जरी के बाद चलने में तकलीफ होने की बात भी शेयर की.
Source:
Bollywoodlife.com
हिना ने वर्कआउट की तस्वीरें डालीं और लिखा, 'बड़ी सर्जरी के बाद जारी रखना मुश्किल है, पर हार नहीं मान रही.'
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: खूंखार पिता, वेटर की नौकरी और अब करोड़ों की... कौन है ये एक्ट्रेस?
अगली वेब स्टोरी देखें.