इस खूबसूरत एक्ट्रेस ने अलग अंदाज में मनाया बर्थडे, तस्वीरें देख फैंस हुए एक्साइटेड

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | May 31, 2025

साउथ एक्ट्रेस श्रीलीला का पिछले कुछ वक्त से कार्तिक आर्यन संग डेटिंग की खबरें सुर्खियों में हैं.

हाल ही में इन खबरों के बीच श्रीलीला की नई तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है.

दरअसल, एक्ट्रेस की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रहीं हैं. जिसमें वो दुल्हन की तरह सजी दिख रहीं हैं.

फोटोज में श्रीलीला कांजीवरम साड़ी में हंसती-मुस्कुराती बेहद खुश नजर आ रहीं हैं.

दरअसल 14 जून को श्रीलीला का बर्थडे है, इससे पहले उनकी मां ने उनका ये प्री-बर्थडे सेलिब्रेट किया है.

इन तस्वीरों को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'तो उस समय हम घर पर जन्मदिन इस तरह मनाते थे.'

इस प्री-बर्थडे प्यान का पूरा क्रेडिट एक्ट्रेस ने अपनी अम्मा को दिया है, और शुक्रिया भी बोला है.

इन फोटोज में वो दुल्हन की तरह सजी दिख रहीं हैं, श्रीलीला ने नाक में नथ, मांगटीका, झुमके और गले में मल्टीलेयर नेकलेस पहना हुआ है.

